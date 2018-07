Lotta ai furti, auto civetta dell'Arma ferma 4 donne sospette: avevano cacciaviti e forbici

Sono state trovate con due grossi cacciaviti ed un paio di forbici. I Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile di Forlì hanno denunciato in stato di libertà quattro donne, tutte senza fissa dimora, nel corso di un servizio straordinario di controllo del territorio finalizzato al contrasto dei furti nelle abitazioni, disposti dal comando provinciale dell'Arma. Martedì mattina una pattuglia civetta dell'Arma ha intercettato in viale Bologna una vettura Citroen C3 che circolava destando sospetto.

I militari, con l’ausilio di ulteriori due pattuglie dell’Aliquota Radiomobile e della stazione di Villafranca, hanno identificato le quattro occupanti, che non hanno dato alcuna giustificazione circa la loro presenza nel forlivese. Dagli accertamenti effettuati al comando di Corso Mazzi è emerso che tre di queste in passato erano state identificate con altre generalità e con precedenti di polizia per reati contro il patrimonio (furti in abitazione commessi in varie località del territorio nazionale).

Nel corso delle operazioni di perquisizione i militari hanno rinvenuto, occultate dietro un sedile, due grossi cacciaviti ed un paio di forbici, del cui possesso le fermate non dato alcuna giustificazione.

Al termine delle formalità di rito, sono state denunciate in stato di libertà per porto di grimaldelli e proposti alla locale autorità di pubblica sicurezza per l’applicazione della misura di prevenzione del divieto di ritorno nel comune di Forlì.