Lotta ai furti nelle abitazioni, il piano della Prefettura: raffica di controlli in settimana

Sono proseguiti anche in questa settimana i controlli finalizzati al contrasto dei furti in abitazione, come coordinato dalla Prefettura. Polizia di Stato, Arma dei Carabinieri, Guardia di Finanza e Polizia Locale, hanno messo in campo numerose pattuglie per un totale di 64 unità. Sono state identificate 282 persone, di cui 62 stranieri, e fermati 183 veicoli. Il bilancio è di tre arresti, sette denunce e due persone segnalate. Sono state inoltre effettuati diversi sequestri amministrativi di droga.