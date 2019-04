Lotta al consumo di stupefacenti tra i giovani: studentessa trovata con la marijuana

Gli agenti dell'Ufficio Prevenzione Generale della Questura di Forlì, affiancati dal Poliziotto di Quartiere, sono stati impegnati giovedì mattina in un'attività finalizzata al contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti all’interno e in prossimità delle scuole. Sono stati identificati quattro ragazzi, tra i quali una studentessa di 20 anni. Quest'ultima è stata sorpresa con una modica quantità di marijuana per un totale di 3,5 grammi. Nei confronti della ragazza partirà una segnalazione alle competenti autorità.