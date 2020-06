Lotta al covid-19, donazione all'ospedale all'associazione tartufai "La Tartofa ad Furlé"

Davanti all’emergenza sanitaria, sono state davvero tante in questi mesi le iniziative di solidarietà nate per sostenere con una donazione, o un piccolo gesto, chi è in prima linea nella lotta al Covid-19. Anche l'associazione tartufai "La Tartofa ad Furlé", presieduta da Teodorico Bartolini, ha pensato di dimostrare sostegno e vicinanza a tutti gli operatori dell'ospedale di Forlì impegnati nella gestione dell'emergenza, raccogliendo una somma di 400 euro da donare all'Ausl Romagna.

