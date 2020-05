Lotta al covid, nuova donazione dell'associazione "Il Cuore di Campo"

Nell'ottica di un aiuto concreto durante l'emergenza Coronavirus, l'associazione "Il Cuore di Campo" di Forlì ha deciso di dare un nuovo contributo, donando tre totem con fotocellula per l'erogazione automatica di gel disinfettante per l'igiene delle mani, pratica indispensabile soprattutto in questi tempi dove è necessario e doveroso mantenere le mani pulite e igienizzate onde evitare la diffusione del contagio. Tali attrezzature verranno posizionate all'interno del Dipartimento di Sanità Pubblica di Forlì, al servizio di Medicina dello Sport e alla Casa della salute di Forlimpopoli al fine di facilitare la disinfezione delle mani sia del personale che degli utenti che hanno accesso a tali strutture. L’associazione è nata nel 2017 in memoria di Marco Campori, un ragazzo di soli venti anni, scomparso a seguito di un incidente stradale. Non ha scopo di lucro e ha la finalità di promuovere attività di utilità sociale. "Il cuore di Marco.....un cuore per tutti".

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.