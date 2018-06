Lotta al rumore: adottato il primo "Aggiornamento del Piano d'Azione dell'Agglomerato"

Il Comune di Forlì ha adottato con Delibera di Giunta il primo "Aggiornamento del Piano d'Azione dell'Agglomerato di Forlì", ai sensi del decreto legislativo "Attuazione della Direttiva 2002/49/CE relativa alla determinazione e gestione del rumore ambientale", che stabilisce l'obbligo, per gli agglomerati urbani con popolazione superiore ai 100mila abitanti, di redigere, in base ai risultati della Mappatura Acustica Strategica, i Piani d'Azione volti a ridurre il rumore ambientale laddove necessario, nonché ad evitare aumenti del rumore nelle zone silenziose. L'elaborazione del primo Aggiornamento del piano d'Azione rappresenta una messa a sistema degli interventi realizzati e programmati dall'amministrazione comunale, valutandone gli effetti in termini di riduzione dell'inquinamento acustico. Tali interventi una volta messi in opera potranno risolvere in parte le criticità acustiche dell'agglomerato di Forlì. Tutti gli elaborati del primo Aggiornamento del Piano d'Azione sono consultabili e scaricabili nel sito del Comune di Forlì e chiunque può presentare osservazioni al Piano con le modalità indicate nel sito: http://ambiente.comune.forli.fc.it/p/rumore/piano-dazione-dlgs-1942005/