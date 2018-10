Lotta al caporalato, la Cgil: "Basta allo sfruttamento, chi sa deve denunciare"

Per combattere il caporalato serve sporgere denuncia. Questo l'invito della Cgil a commento dell'operazione dei Carabinieri della Compagnia di Forlì e del Nucleo Ispettorato del Lavoro, che hanno individuato una trentina di braccianti agricoli stipati in un appartamento come fosse un ghetto. L'operazione si è conclusa con la denuncia a piede libero dell'affittuario, un romeno di 58 anni, domiciliato nel ravennate.

"Le denunce che il sindacato effettua giornalmente, di una situazione crescente di caporalato nella nostra provincia e per l’appunto in Romagna, preoccupa sempre di più - evidenziano dalla Cgil -. Questa situazione deve essere fermata al più presto, come Sindacato chiediamo ai lavoratori di essere coesi e pronti a denunciare. Chiediamo alle istituzioni di attuare con fermezza la Legge contro il caporalato, che rappresenta una conquista per la legalità e per la difesa della dignità dei lavoratori e delle lavoratrici".