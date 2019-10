E' di nuovo una discarica: i volontari dei Romiti riprendono guanti e scopa per ripulire un fosso

Il coordinamento dei quartieri della Zona-Ovest del Comune di Forlì, in collaborazione con il Wwf Forlì-Cesena, organizza per sabato una raccolta di rifiuti solidi urbani per le strade della città con l'ntento di sensibilizzare i cittadini sull’importanza del rispetto ambientale e di ripulire una parte del territorio. Il ritrovo è alle 14,15 al parcheggio difronte al Mercatone "Le Cose di Giulia" in via Rio Becca, 2. L’intento dell’iniziativa in particolare è di ripulire il fossato e l'area adiacente che dal semaforo dell’Electrolux (quartiere Villanova) arriva fino alla via Rio Becca.

"Pulito già dai volontari della Zona-Ovest nella prima giornata ecologica avvenuta il 9 febbraio scorso, si ritrova ancora in condizioni a livello di pura discarica - afferma Maurizio Naldi, coordinatore quartieri di Forlì -. Facile zona di scarico, in assenza di abitazioni, di rifiuti di tutti i tipi, abbandonati da individui privi di coscienza civile. Guanti, sacchi, pinze e contenitori verranno forniti dal quartiere Romiti.Iindossare Gilet Gialli. I rifiuti raccolti verranno differenziati negli appositi contenitori dedicati".

"La nostra bella città in certi tratti di territorio, come ad esempio gli svincoli della tangenziale, fossati vari, ma anche vicino a supermercati o negozi, sta cambiando aspetto. Tante persone gettano in terra di tutto, noncuranti del gravissimo gesto che stanno compiendo. Crediamo molto nelle nostre iniziative e ci auguriamo che possano trasmettere, a chi ancora si ostina in questi comportamenti incivili, un senso di rispetto ambientale, di stimolo alla buona educazione ad una maturazione verso la responsabilità nei confronti di noi stessi e di tutti. Noi ci siamo e faremo la nostra parte". Per informazioni è possibile contattare il numero 333-7662879.