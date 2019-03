Ritirò la squadra dopo gli insulti razzisti: l'eroe civile insegnerà come salvare i bimbi dalle discriminazioni

Come aiutare l’allenatore di calcio giovanile a mettere al centro il bambino, come sostenere il dirigente e l’istruttore di calcio a gestire un momento di crisi in campo, come prevenire episodi di razzismo e discriminazione, come tracciare il corretto rapporto tra allenatori, dirigenti di calcio e genitori. Sono solo alcuni dei temi che verranno introdotti, da questa primavera, nei corsi di formazione per allenatori e dirigenti Aics di calcio: formatore d’eccezione Igor Trocchia, l’allenatore del Pontisola (Bergamo) appena decorato dal Quirinale con l'Ordine al merito della Repubblica italiana, per aver ritirato la sua squadra dal torneo giovanile dopo gli insulti razzisti rivolti a uno dei suoi giocatori, appena 13enni.

Insignito del riconoscimento dal presidente Sergio Mattarella assieme ad altri 34 “eroi civili”, Trocchia è stato scelto da Aics Associazione Italiana Cultura Sport, per introdurre i tecnici al tema dell’approccio pedagogico all’allenamento e alla gestione degli eventi di crisi. Trocchia farà il suo esordio come formatore Aics nel corso per allievi allenatori di calcio che comincerà a Forlì sabato, grazie all’organizzazione del comitato Aics di Forlì Cesena e dell’asd La Balena. Già istruttore Coni Figc e allenatore “B Uefa”, Trocchia ha ricevuto sempre da Aics e da Assoutenti il premio “Crescita Felice nello Sport” ed è stato da poco inserito anche nella Hall of fame del calcio italiano, premio istituito nel 2011 dalla Federazione Italiana Giuoco Calcio e dalla Fondazione del Museo del calcio, per celebrare giocatori, allenatori, arbitri e dirigenti che hanno lasciato il segno in questo sport.

Il corso di formazione nazionale Aics si terrà a Forlì nei locali della palestra del polo didattico “Don Lino Andrini” (via Don Francesco Ricci, 3) e allo Stadio Comunale Tullo Morgagni fino al 27 aprile prossimi, ma Trocchia rivestirà il ruolo di formatore anche alla Festa del calcio Aics (i campionati di calcio a 11, a 7 e a 5 che si terranno a fine maggio a Cervia), al Meeting per arbitri Aics in programma a settembre a Tagliacozzo in provincia de L’Aquila, e al corso rivolto a dirigenti, allenatori di calcio giovanili, e genitori degli atleti, in programma a novembre a Roma.

Partendo dalle conoscenze di base dell’impostazione della seduta di allenamento, finalizzata all’insegnamento dei fondamentali individuali della disciplina, della tattica individuale e collettiva, il corso AICS al via a Forlì si propone di mettere al centro il bambino e la sua crescita psicofisica ed educativa, valorizzando la persona e non il raggiungimento del solo traguardo tecnico.