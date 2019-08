Giovani e droga, lotta allo spaccio: con la prima campanella scatta "Scuole Sicure"

Lotta allo spaccio di droga, la Giunta Comunale di Forlì ha approvato il progetto “Scuole sicure 2019/2020”. Si tratta di un'importante iniziativa coordinata dalla Polizia Locale che punta alla prevenzione e al contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti nei pressi degli istituti scolastici. Il progetto è risultato idoneo nell'ambito di una bando nazionale e beneficerà di contributi da parte del Ministero dell'Interno di circa 49mila euro, che verranno utilizzati per strumentazione e personale da impiegare nelle attività controllo. Prima di diventare operativo, l'atto sarà completato dalla sottoscrizione di un Protocollo d'Intesa fra il sindaco Gian Luca Zattini e la Prefettura di Forlì-Cesena. La firma avverrà nei prossimi giorni prima dell'inizio dell'attività scolastiche.

"E' con particolare soddisfazione che abbiamo dato il via libera al progetto Scuola Sicure - commentano il vicesindaco con delega alla sicurezza Daniele Mezzacapo e l'assessore ai Servizi educativi, scuola e formazione Paola Casara - perché mette a disposizione della nostra comunità più risorse e strumenti utili a contrastare il fenomeno dello spaccio di stupefacenti in ambienti da tutelare in modo prioritario. Una buona notizia per i ragazzi, le scuole e le famiglie". L'iniziativa rafforza la collaborazione tra istituzioni scolastiche e amministrazione comunale per potenziare la presenza, il controllo e il monitoraggio del territorio e creare una più strutturata rete di prevenzione dello spaccio di stupefacenti davanti a luoghi estremamente sensibili come le scuole.