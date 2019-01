Lotteria Italia 2018, ecco i biglietti vincenti

Tanti forlivesi incollati davanti alla televisione su Rai Uno per sperare in una Befana supermilionaria . Sono stati estratti nel corso della trasmissione televisiva "Soliti Ignoti - Il Ritorno - Speciale Lotteria Italia", condotta da Amadeus, i biglietti vincenti della Lotteria Italia 2018. Ma anche quest'anno nessuna località romagnola si è preso uno dei primi cinque premi. Questi i biglietti di Prima Categoria, ancora da abbinare: E265607 venduto a Pompei (Napoli), E449246 venduto a Napoli, P386971 venduto a Torino, G154304 venduto a Sala Consilina (Salerno) e F07502 venduto a Fabro (Terni) sull'A1 Milano-Napoli.

Il primo premio come di consueto è di 5 milioni di euro, il secondo di 2.500.000 euro, il terzo 1.500.000 euro, il quarto un milione di euro e il quinto premio di 500mila euro. Riservati anche 50 premi da 50mila euro per la seconda categoria e 150 premi da 25mila euro per la terza categoria come stabilito dal Comitato, nel numero e nell’importo. L’estrazione è stata effettuata in seduta pubblica, sotto il controllo del Comitato per l’espletamento delle operazioni relative alle lotterie ad estrazione differita nella sede dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli di Piazza Mastai, alla presenza della Guardia di Finanza e dei rappresentanti di categoria dei consumatori.

RECORD NEGATIVO DI VENDITE - Complessivamente sono stati venduti 6 milioni e 955 mila biglietti, il 19,1% in meno rispetto allo scorso anno. E' dal 2012 che la Lotteria Italia non faceva segnare un dato così negativo. Un flop, riferisce Agipronews, che potrebbe essere attribuile all'assenza del gratta e vinci accluso al biglietto della Lotteria. Un abbinamento introdotto dal 2006 e che quell'anno generò subito la cifra record di quasi 16 milioni di biglietti venduti. Tanto che un comunicato dei Monopoli di Stato riportava: "La nuova formula di gioco, che ha legato il biglietto tradizionale della Lotteria Italia 2006 a una lotteria istantanea, ha incontrato l’evidente favore del pubblico che ha avuto la possibilità di partecipare contemporaneamente a due lotterie".

In Emilia Romagna sono stati venduti 665.720 biglietti, per un calo del 19,8% rispetto alla passata edizione, quando si registrò una performance da 830.220. Bologna si è confermata in testa, con 229.410 tagliandi venduti ed una diminuzione del 19,6%. In termini percentuali la provincia dove si è registrato il calo maggiore è stata quella di Reggio Emilia, dove le vendite (41.260 biglietti) sono andate giù del 28,1%. Rimini, invece, è stata la provincia che ha tenuto di più: i 44.580 tagliandi rappresentano un meno 8,7%. A Ferrara le vendite sono state 47.740 (-19%), a Forlì-Cesena 58.800 (-20,2%). Il dato di Parma è pari a 76.160 (-18,5%), Modena è scesa a 84.700 (-23,8%), Piacenza a 46.230 (-15,9%) mentre Ravenna è la provincia dove in assoluto sono stati venduti meno biglietti: 36.840 (-20,7%).