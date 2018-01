Lotteria della solidarietà 2018, estratti i biglietti vincenti: l'elenco

Venerdì si è svolta la serata di estrazione dei biglietti vincenti con cena conviviale al Villaggio Mafalda. La Lotteria della solidarietà è organizzata dalla Onlus Amici di don Dario. Sono oltre 150 i premi in palio. L'appuntamento è stato organizzato dall'associazione Amici di Don Dario con il contributo del Consorzio Solidarietà Sociale. Nella circostanza è stato premiato il progetto "L'angolo di tutti", uno spazio attrezzato per bimb e ragazzii disabili al chiosco "Piada52", nell'area verde di via Dragoni. Beneficerà di un contributo di 1500 euro. L'altro finanziamento, sempre di 1500 euro è stato assegnato al Fondo Carcere, nella persona del Cappellano don Enzo Zannoni. La serata si è svolta alla presenza del sindaco Davide Drei e dell'assessore Sara Samorì.