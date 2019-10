150 premi, un biglietto ricco di vantaggi: la Lotteria della Solidarietà regala anche caffè, piadina e musei

Torna l'appuntamento con la "Lotteria della Solidarietà", promossa dall’associazione Amici di don Dario, dal Consorzio Solidarietà Sociale di Forlì e da Assiprov. Un’iniziativa di fundraising, ideata tanti anni fa da don Dario Ciani e oggi rappresenta una preziosa occasione per l’autofinanziamento del Non Profit locale.

L’unicità di questo progetto non sta tanto nel meccanismo, in quanto lo strumento della lotteria è una delle forme più consolidate ed antiche per raccogliere fondi, quanto nella ricchezza del biglietto per i vantaggi che contiene. Difatti, oltre alla possibilità di partecipare all’estrazione finale di ben 150 premi, con l’acquisto di un tagliando al costo di appena 1 euro, è possibile usufruire di un effetto moltiplicatore del medesimo euro investito.

Il biglietto contiene infatti cinque buoni per un caffè omaggio, due buoni per una piadina romagnola, un buono per una tisana, un buono per un sacchetto “profuma biancheria”, cinque ingressi omaggio a musei del territorio e un ulteriore buono per accedere ad un altro museo a prezzo scontato. Ciò significa che, a fronte di una spesa di un euro, si possono ottenere benefici che presentano un valore certo che si aggira attorno ai 25 euro, senza contare che c’è sempre l’eventualità di essere fra i 150 fortunati, che saranno estratti a sorte a fine manifestazione e di ottenere premi (buoni acquisto) che hanno un valore dai 1.500 euro (primo premio) ai 10 euro (150esimo premio).

"Tutto ciò è possibile - afferma Alberto Bravi, presidente dell’associazione Amici di don Dario - grazie ad una rete di aziende ed esercizi commerciali con forte sensibilità sociale, che hanno ritenuto la Lotteria (offrendo prodotti e servizi in omaggio) un valido strumento che presenta una duplice valenza: da una parte quella di sostenere il terzo settore, dall’altra quella di consentire un’ottima veicolazione del proprio marchio".

"Ringrazio di cuore - conclude Bravi - tutte le aziende che hanno aderito alla Lotteria e invito calorosamente tutti i forlivesi ad acquistare qualche biglietto, per essere, tutti insieme, parte attiva di questo grande progetto solidale". I biglietti sono disponibili all’Associazione Amici di don Dario (via Dandolo, 18; telefono 0543.21900 ;e mail amicidisadurano@cssforli.it) e in tanti esercizi commerciali della città e dell’entroterra forlivese.