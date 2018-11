Con la Lotteria della Solidarietà c'è subito il premio: caffè, tisane e musei gratis

Giunta alla sua 18esima edizione, la Lotteria della Solidarietà, organizzata dall'associazione "Amici di Don Dario", Consorzio Solidarietà Sociale e Assiprov, con il patrocinio del Comune di Forlì, è diventata un importante punto di riferimento per la raccolta fondi a favore di associazioni non profit e per il finanziamento di un progetto solidale scelto da una commissione fra quelli presentati. La vendita dei biglietti procederà fino al 15 gennaio nelle varie associazioni. Il punto di riferimento è la sede dell’Associazione amici di don Dario, in via Dandolo, 18. Da quest'anno anche ForlìToday è partner dell'iniziativa.

La solidarietà è connaturata da sempre a questa lotteria: lo sanno oramai tutti coloro che condividono la validità del progetto e che annualmente attendono questo appuntamento per sostenere con l’acquisto del loro biglietto le organizzazioni Non Profit del territorio. Ma lo sanno anche tanti esercenti del nostro territorio, che decidono di dare un contributo significativo mettendo a disposizione, in modo totalmente gratuito, i benefit che sono presenti sui biglietti e che, in forma di coupon, permettono a chi spende appena un euro (costo del biglietto) di riceverne subito in premio altri 10.

Quindi una lotteria due volte preziosa, perché chi la sostiene acquistando il biglietto sa di destinare il suo euro a progetti solidali, ma anche perché in questo modo chi acquista viene subito premiato.

Fra gli omaggi subito disponibili nel biglietto, infatti, ci sono cinque caffè, una tisana e sei ingressi a musei del territorio. Il filo conduttore dell’adesione è la solidarietà come ci ricordano i titolari de la "Ca’ de Caplet" di Vecchiazzano: "Qui a Ca’ de Caplet vogliamo dimostrare, aderendo a questa Lotteria che l’elemento fondante anche per ogni impresa è la persona umana". Anche a "La Fiasca" di Forlì sono dell’idea che "dare un seguito, seppur infinitamente modesto, ad opere solidali, prima fra tutte quelle nate sulla scia dell’impegno missionario di Annalena Tonelli (a cui il parco che ci ospita è intitolato) sostenendo e promuovendo progetti sociali, è qualcosa di molto importante".

"Abbiamo aderito con piacere all'iniziativa perché ci è sembrato un buon modo per dare una mano a coloro cui andranno i proventi della Lotteria solidale, oltre che un'occasione per farci conoscere", commentano le ragazze dell’Erboristeria Dr Nostini. Della stessa idea anche le sfogline de "Le Spighe" di Forlì che ritengono che "la forma che avete usato è un ottimo modo per fare solidarietà e pubblicità al tempo stesso, piccole cifre per grandi traguardi". Gli altri omaggi presenti nel biglietto della Lotteria sono offerti da Terzo Tempo Caffè di Vecchiazzano, Caffè Roma di Forlimpopoli, Piada 52 di Forlì, Chorus Art cafè di Bertinoro. In più sono presenti i coupon che consentono l’accesso gratuito ai Musei (Museo Archeologico di Forlimpopoli, Pinacoteca di Modigliana, Museo Mambrini di Galeata, Palazzo Romagnoli di Forlì, Pinacoteca Musei San Domenico Forlì e Rocca di Castrocaro).