Si è insediato il nuovo segretario generale comunale: è il livornese Luca Canessa

Nuovo segretario generale per il Comune di Forlì. Si tratta di Luca Canessa, al quale il sindaco Gian Luca Zattini ha affidato anche la direzione del Servizio Segreteria e Affari Generali. Dal 9 agosto scorso la Segreteria Comunale risultava vacante a seguito della nomina di Silvia Santato come segretario titolare di un altro ente. La selezione è avvenuta dopo la pubblicazione sull'Albo Nazionale dei Segretari Comunali e Provinciali. Laureato in Giurisprudenza con master in scienze giuridiche dell’Ambiente, avvocato, è attualmente stato segretario generale nei comuni di Alghero, Massarosa, Stazzema, Piazza al Serchio e Giuncugnano

Livornese di 47 anni, Canessa, ha maturato una significativa esperienza in pianificazione strategica e programmazione del territorio. Importanti le innovazioni apportate nel comune di Massarosa sulla performance dei dipendenti, i sistemi di valutazione della qualità dei servizi offerti dall’ente e il livello di partecipazione attiva dei cittadini alla cura e manutenzione del territorio. E' stato docente in numerose scuole universitarie di alta formazione, anche su incarico del Ministero dell’Interno, tra le altre cose è specializzato in gestione delle risorse umane negli enti locali. E' iscritto nell’Albo dei Giornalisti, elenco pubblicisti, ed ha collaborato con il quotidiano “La Nazione”.