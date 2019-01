Il Campus di Forlì ha un nuovo presidente: è il professore Luca Mazzara

Il Campus di Forlì ha un nuovo presidente. Si tratta del professor Luca Mazzara, docente di Economia aziendale nella Scuola di Economia, Management e Statistica con sede nella città mercuriale. Il professore si è laureato ad Ancona e, nel 1993, si è trasferito a Forlì dove è rimasto, dopo aver svolto un dottorato di ricerca all’Università di Pisa e aver vinto il concorso da ricercatore nel 2000, diventando docente associato nel 2004.

Didatticamente impegnato negli insegnamenti di Economia aziendale, di Economia delle aziende e delle amministrazioni pubbliche e di Internal Auditing, dirige, dall’anno accademico 2001-02, il Master in City Management, primo ed unico progetto di formazione universitaria post-lauream in Italia, punto di riferimento per coloro che aspirano a percorsi di carriera dirigenziale nell’ambito della Pubblica Amministrazione. Grazie anche a tale consolidata esperienza ha nel tempo instaurato ampie reti di relazioni e collaborazioni con oltre un centinaio di pubbliche amministrazioni italiane tra Regioni, Province, Comuni ed Unioni di comuni. Negli anni Mazzara è stato anche responsabile scientifico di specifici progetti dedicati alla PA e componente di organismi indipendenti e nuclei di valutazione, ed è oggi componente di comitati scientifici delle principali riviste dedicate al settore delle amministrazioni pubbliche.

"Sono molto soddisfatto dell'incredibile esperienza umana che ho maturato nel corso delle ultime settimane e che mi ha portato a stretto contatto con tanti colleghi sia docenti che personale tecnico-amministrativo, il cui ascolto mi ha permesso di colorare in modo differente i livelli di priorità strategica da intraprendere per lo sviluppo del ruolo e delle attività del Campus che da oggi ho l'onore e il privilegio di presiedere - commenta Mazzara -. Altrettanto lieto di aver riscontrato un'ampia partecipazione al voto da parte delle diverse componenti votanti (docenti, personale e studenti), elemento quest'ultimo che va sottolineato, indice di forte interesse alle vicende prospettiche che interessano il nostro insediamento universitario". Resterà in carica fino al 2021.