Il comandante del 2° Gruppo Zorzan a Salotto Blu: "Forlì è riferimento della tradizione aeronautica"

Il nonno paterno era pilota di aerei da combattimento durante la Seconda Guerra Mondiale e perse la vita in volo negli anni cinquanta. Il padre era ufficiale della Aeronautica a Viterbo. Il tenente colonnello Luca Zorzan, comandante del Secondo Gruppo Manutenzione Autoveicoli di Forlì, viene da una famiglia contrassegnata dalla esperienza militare. L'ufficiale dell'Aeronautica è stato ospite della trasmissione "Salotto Blu" a cura di Mario Russomanno, in onda su VideoRegione.

Zorzan ha rammentato il consolidato prestigio forlivese nell'ambito della Aeronautica: "Nel 1937 sorse qui la prima e più importante scuola di volo in Italia, nel dopo guerra la presenza di strutture come l'istituto aeronautico ha permesso di consolidare tali esperienze. Oggi siamo impegnati, oltre che nei nostri abituali compiti operativi, anche in una serie di iniziative di collegamento con la società civile e con le comunità locali". L'appuntamento andrà in onda giovedì alle 23.15.