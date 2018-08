Lucia Annibali, Alessandro Milan, Gabriele del Grande, Lorenzo Baglioni alla Settimana del Buon Vivere

Si aggiungono nuove anticipazioni a quanto già rivelato sui nomi che compongono il programma della Settimana del Buon Vivere: l’avvocatessa Lucia Annibali, il giornalista Alessandro Milan, l’attore e autore teatrale Davide Enia, il pianista Aeham Ahmad con il giornalista Gabriele del Grande, il cantante Lorenzo Baglioni e lo scrittore e attivista Iacopo Melio.

Lunedì 24 settembre la Chiesa di San Giacomo ospiterà infatti alle 9.30 un incontro per i ragazzi delle scuole dall’esplicito titolo “Bella prof! Parole canzoni e chiacchiere per parlare di scuola ma anche del superamento delle barriere architettoniche e mentali” con Lorenzo Baglioni, reso famoso dalla partecipazione allo scorso Festival di Sanremo con la canzone “Il Congiuntivo”, e Iacopo Melio, giornalista, attivista per i diritti umani e civili, fondatore della onlus #vorreiprendereiltreno e autore del libro “Faccio salti altissimi”.

Alle 18.30, sempre alla Chiesa di San Giacomo, un inedito incontro per ragionare sui luoghi del dolore e mettere in luce come l’arte possa contribuire a far vincere la pace. Sarà protagonista Aeham Ahmad, il pianista siriano assurto alle cronache per aver portato la sua musica fra le macerie del campo di Yarmuk e nei campi profughi allestiti per ospitare i suoi connazionali. Con lui Gabriele del Grande, giovane blogger italiano autore del blog Fortess Europe e regista che racconta i tragici viaggi dall’Africa fino alle coste europee e che ha recentemente pubblicato “Dawla. Storia dello stato islamico raccontata dai suoi disertori”. Il 10 aprile 2017 del Grande è stato arrestato in Turchia per essere liberato più di un mese dopo grazie alla grande mobilitazione internazionale. Sarà con loro anche Davide Enia, autore, regista e attore teatrale nonché autore di “Appunti per un naufragio” in cui racconta il dramma che sta accadendo nel mare Mediterraneo (l’incontro si svolge in collaborazione con Accademia Perduta Romagna Teatri).

Giovedì 27 settembre alle 21.30 la tanto attesa quanto tradizionale serata de “Il punto di vista della virgola”, format originale ideato in collaborazione con Francesca del Rosso, la compianta Wondy. Anche quest’anno l’evento sarà dedicato a lei, grazie alla presenza del marito Alessandro Milan, conduttore di Radio24 che, dopo aver inaugurato la mostra “In viaggio con Wondy”alle 17 presso il Chiostro dei Musei San Domenico, parteciperà alla serata per parlare delle attività dell’Associazione “Wondy sono io”.

Altra protagonista della serata, grazie alla collaborazione dei Club Service femminili del territorio, sarà Lucia Annibali, avvocatessa, deputata della repubblica, attivista contro la violenza di genere. Con lei a completare le testimonianze della serata, Vincenza Conteduca, ricercatrice dell’Irccs-Irst di Meldola e Roberta Pedrelli, pallavolista olimpionica (la serata si svolge in collaborazione con l’Irst-Irccs). La Settimana del Buon Vivere, che si svolgerà a Forlì e in Romagna dal 23 al 30 settembre ospiterà, come già annunciato, anche la vernice della grande mostra fotografica di Ferdinando Scianna “Viaggio racconto memoria”che si protrarrà ai Musei di San Domenico fino al 6 gennaio 2019.