Lucia Annibali inaugura il "Giardino delle bambine e dei bambini": "Bisogna perseguire con tenacia il bene"

Grande partecipazione all’inaugurazione del Giardino delle Bambine e dei Bambini svolta sabato presso l’associazione di promozione sociale Articolo 3 di Fiumana. A tagliare il nastro erano presenti la parlamentare e autrice del libro “io ci sono” Lucia Annibali e il Sindaco di Predappio Giorgio Frassineti. La cerimonia è stata introdotta dal presidente di "Articolo 3" Nello Valmori ,che ha ricordato ai presenti come "l’intervento di rifacimento del giardino e dell’acquisto dei nuovi giochi sia stato possibile grazie alla donazione della famiglia di un socio venuto a mancare nei mesi scorsi e al lavoro volontario di altri soci che hanno permesso di riqualificare l’area".



Nel suo intervento, Annibali ha rimarcato come questi momenti "uniscano una comunità e siano alla base di una buona educazione per le bambine ed i bambini". "Questo è un momento difficile, occorre vivere bene con l’”altro”, bisogna perseguire con tenacia il bene", ha ricordato la Annibali, aggiungendo che "la diversità, di cui anch’io in fondo sono portatrice costringe a lavorare tutti i giorni con la propria diversità, prima di tutto con sé stessi".



Nelle conclusioni la Annibali ha ribadito con forza che "nessuno deve avere paura della “fatica” di affermare se stessi con le proprie forze e in particolare le donne, anche se non sono al centro delle politiche sono un grande motore per la società, anche oltre il ruolo di madre e la libertà ed il raggiungimento della piena dignità è un percorso lungo che va fatto con determinazione e costanza, determinazione e costanza che ritrovo qui all’Articolo 3".