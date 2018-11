Lui senza patente e l'auto non revisionata: il conto che presenta la Polizia è salato

Si è messo al volante benchè avesse la patente sospesa. E l'ha pagata a caro prezzo. Un forlivese di 45 anni, già noto alle forze dell'ordine, è stato sanzionato per oltre 4mila euro. Il controllo è stato effettuato nel cuore della nottata tra mercoledì e giovedì dagli agenti della Volante della Questura di Corso Garibaldi. I poliziotti lo hanno intercettato alla guida della sua auto e e sapendo che non aveva titolo per condurre lo hanno subito fermato e contravvenzionato. L’auto, che era anche senza revisione, è stata posta in fermo amministrativo per tre mesi.