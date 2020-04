Lunedì riapre il Mercato Coperto, il sindaco Zattini: "Ne prendiamo atto"

Lunedì mattina riapre il mercato coperto di Piazza Cavour, nel cuore del centro storico di Forlì. Questo è quanto previsto dalla recente Ordinanza del Ministero della Salute, adottata anche dalla Regione Emilia Romagna. "Questa Amministrazione ne prende atto alla pari delle altre realtà regionali, come Modena o Bologna, dove a partire da lunedì prossimo questa tipologia di vendita al dettaglio potrà ripartire", spiega il sindaco, Gian Luca Zattini.

"Il mercato agroalimentare di Piazza Cavour, poiché collocato all'interno di una struttura coperta e con tutti i requisiti di sicurezza previsti dalla normativa, infatti potrà tornare in attività - prosegue il primo cittadino -. Il documento con la precisazione è stato trasmesso al Comune da Ministero e Regione Emilia Romagna e permetterà la riapertura della storica struttura a partire da lunedì. Nel rispetto della normativa, i punti di ingresso e uscita dal Mercato coperto saranno definiti in modo diverso rispetto alla situazione ordinaria così da poter contare le persone e, in caso di necessità per garantire la sicurezza, contingentare il numero delle presenze".

"Ovviamente, al pari delle altre realtà operative, verranno rispettate tutte le prescrizioni di prevenzione e di controllo per contrastare l'epidemia, a partire dalla garanzia del mantenimento delle giuste distanze interpersonali - conclude il primo cittadino -. Le disposizioni dell'Ordinanza ministeriale restano in vigore fino al 13 aprile. La riapertura del Mercato Coperto di Piazza Cavour rappresenta un ulteriore servizio a disposizione del Centro storico che contribuirà anche a decongestionare gli afflussi nelle altre strutture di vendita autorizzate".