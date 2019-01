Lunghe file per il ritiro dei bidoni, la Lega: "Sistema imposto ai cittadini e macchinoso"

Problemi irrisolti nell'avvio del 'porta a porta' di Alea e lunghe file agli sportelli in questi giorni per ritirare i bidoni. A tornare sul tema è Daniele Mezzacapo, capogruppo della Lega in Consiglio comunale: “Nei bar, nei negozi, nei condomini l'argomento è sempre lo stesso: il caos che ha Alea ha portato nel nostro territorio. La gente, è confusa, arrabbiata e sta vivendo un senso di oppressione e malessere. Le lunghe code per ritirare i bidoni in via Golfarelli continuano in queste ore. Calendari degli svuotamenti scritti in minuscolo che gli anziani sono costretti a farsi leggere da qualcuno con una vista migliore. Nessuno ci ha detto ad esempio come smaltire i pannolini per gli animali disabili e se questo sembra un problema da poco, invece non lo è, perchè purtroppo ce ne sono tanti che sono costretti ad usarli. Ovunque ci sono montagne di immondizia come non si erano mai viste. Le strade sono piene di rifiuti e sarà sempre peggio”.

Daniele Mezzacapo accusa il Partito Democratico per aver voluto introdurre questo sistema, definito “macchinoso” e “imposto alla popolazione con dispotismo”. Attacca: “Ci siamo trovati tra capo e collo la società Alea che è stata voluta dal Partito Democratico per incomprensibili giochi di potere al loro stesso interno quando ad alcuni di questi individui non andava più bene il sistema Hera, che anche la Lega in molte occasioni ha criticato. Così - dice il leghista - a rimetterci sono stati i cittadini. Ribadisco ancora una volta e ci tengo a farlo sapere che sono stato l'unico a votare contro questo sistema gestito da manager che non conoscono la nostra realtà e che puntano solo a guadagnare sulla nostra pelle. Non avevamo certo bisogno che venissero dal Trevigiano a mettere in difficoltà i forlivesi. Persone queste che non conoscono le abitudini dei forlivesi e dei romagnoli, oltre a non saper nulla del nostro territorio. Ci sono metodi di raccolta molti efficienti in tante città che rispettano l'ambiente con costi contenuti. Noi invece, ancora, non sappiamo nemmeno quanto ci costerò questo caos”.