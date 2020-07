Luoghi del cuore: un voto per salvare il Castello di Monte Poggiolo

Si è aperta la votazione dei luoghi del Cuore promosso dal Fai (Fondo Ambiente Italiano). Tra questi luoghi c'è anche il Castello di Monte Poggiolo, monumento che già due anni fa ha ricevuto diversi voti e quest'anno riprova a raccogliere un numero considerevole di voti in questa campagna che potrebbe riaccendere l'attenzione su questo importante sito della città di Forlì. Il castello infattii risulta in totale stato di abbandono ormai da decenni e il contest dei luoghi del Cuore potrebbe essere un'occasione per vederlo risorgere.

I Luoghi del Cuore è la campagna nazionale per i luoghi italiani da non dimenticare promossa dal Fai. È il più importante progetto italiano di sensibilizzazione sul valore del nostro patrimonio che permette ai cittadini di segnalare al FAI attraverso un censimento biennale i luoghi che meritano tutela e valorizzazione. Durante il censimento, si può contribuire a salvarli votandoli e facendoli votare. I vincitori riceveranno un contributo economico a fronte di un progetto concreto. E' possibile votare sul sito www.iluoghidelcuore.it fino al 15 dicembre.