Pecore sbranate dai lupi nel recinto sotto casa, l'allevatrice: "Senza parole, ora inizio ad avere paura"

"Sono senza parole, bisogna fare qualcosa. Ho paura come allevatrice ma soprattutto come persona: il pascolo è proprio sotto casa, io e mia mamma ci alziamo presto la mattina per andare a dar da mangiare agli animali. E se mi trovassi di fronte a un branco di lupi da sola?". E' senza parole Martina Silvestri, giovane allevatrice di Civitella di Romagna nell'azienda agricola di famiglia Caterina Arcangeloni, situata nella piccola frazione di Castagnolo a 2 chilometri dal centro abitato di Civitella. Nella notte tra mercoledì e giovedì le loro 15 pecore, di cui due incinte e che avrebbero dovuto partorire a breve gli agnellini, sono state attaccate all'interno del recinto dai lupi.

Otto sono morte (tra cui le due gravide) e solamente sette sono rimaste vive. Una è stata addirittura portata fuori dal recinto e divorata quasi completamente. La stalla e il piccolo pascolo, completamente recintato, si trovano attaccate all'abitazione dove risiede l'allevatrice con la propria famiglia. "Ora iniziano a fare paura, vengono ad attaccare gli animali anche di fianco a casa - dice Martina - Abbiamo chiamato il veterinario e anche lui ha detto che una cosa così erano decenni che non la vedeva. Impossibile che l'attacco sia stato messo a segno da un unico lupo, qui si tratta con tutta probabilità di un branco".

"E' la prima volta che ci capita, è uno spettacolo terribile. Lavori tutto l'anno come un disperato e poi ti trovi davanti a una situazione di questo tipo. E oltre al mancato risarcimento, c'è pure la beffa di dover pagare lo smaltimento" dice ancora la giovane allevatrice civitellese, 23 anni. "Iniziano a essere troppi, ora abbiamo la certezza di averli proprio sotto casa. La paura c'è: qualcuno deve fare qualcosa, così è impossibile andare avanti"