Lupo resta ferito dopo esser stato travolto sulla Bidentina: ricoverato in una clinica veterinaria

Ora è ricoverato in una clinica veterinaria. Un lupo è stato travolto alle prime luci dell'alba di mercoledì a Santa Sofia, all'altezza della "Pollo del Campo", lungo la Bidentina. A segnalare al 112 la povera bestiola al centro della carreggiata sono stati alcuni automobilisti in transito. I Carabinieri sono giunti sul posto con una pattuglia, attivando tutte le procedure del caso ed allertando il Centro Recupero Animali Selvatici con sede a Ravenna. Dopo una prima medicazione, l’animale è stato subito trasportato nella clinica veterinaria di Russi.

Il Centro Recupero Animali Selvatici, nato nel 2007, può contare su oltre una decina di volontari, prevalentemente ex Vigili del Fuoco. "Annualmente - spiega il presidente Massimo Merendon - provvediamo al soccorso di circa duemila animali e circa 350 sono domestici come cani e gatti". La struttura può contare su nove mezzi autorizzati dall'Ausl con barelle e l'occorrente per il primo soccorso. Per la precisione sono sette autocarri, uno anche equipaggiato di gru e due ambulanze veterinarie".

Il centro è finalizzato al recupero e soccorso di animali in tutta la Romagna e nel territorio ferrarese: "Noi facciamo il primo intervento, poi li affidiamo ai veterinari. Soccorriamo qualsiasi tipo di animale o volatile, dal pettirosso al cervo da due quintali. La struttura è convenzionata con la Regione, ma è scaduta: "Siamo in attesa di notizie - ammette Merendon -. Noi operiamo secondo protocolli convenzionati con diversi enti locali. E' chiaro che senza aiuti rischiamo di chiudere in futuro". Un'altra realtà che rischia di sopperire per colpa della burocrazia.