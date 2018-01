Trovato senza vita: strada letale per un esemplare adulto di lupo

Potrebbe esser rimasto ucciso in un incidente stradale il lupo rinvenuto nella prima mattinata di martedì dai Carabinieri Forestali di Santa Sofia e dal personale della Polizia Provinciale lungo la strada comunale Galeata-Monte Grosso, nel territorio comunale di Galeata. Si tratta di un esemplare maschio adulto. I resti dell'animale sono stati portati dagli agenti della Polizia Provinciale all'Istituto Zooprofilattico di Forlì per l'esame Anatomo-patologico, che servirà per determinare le cause del decesso, oltre agli accertamenti sul Dna per chiarire la purezza genetica del quadrupede stesso. Gli investigatori ipotizzano che l'animale abbia perso la vita per le conseguenze di un incidente stradale, dopo esser stato investito. Il lupo è stato rinvenuto sul ciglio della strada e presentava dei traumi alla testa.