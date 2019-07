Dramma sulla Cervese, incredulità e dolore: gli amici ricordano il "gigante buono"

Incredulità. Dolore. Lacrime. La notizia della morte di Filippo Corvini è arrivata come un fulmine al ciel sereno sabato mattina. 28 anni compiuti lo scorso 26 gennaio, era conosciuto in tutto il Forlivese per l'organizzazione di eventi e non solo. La commozione diventa parole di ricordo sulla pagina Facebook della giovane vittima. "Ancora non ci si crede", scrive Giulia. Sono tanti gli amici che lo ricordano come il "gigante buono". Tra gli amici anche Gaddo Gaddoni, volto noto della trasmissione "Cartellino giallo" su TeleRomagna e dell'animazione. "Trasmettevi gioia. Ciao Filo", ha scritto. Una vita spezzata troppo in fretta, da un drammatico incidente in una sera d'estate lungo la Cervese.

Il giovane stava viaggiando in sella alla propria moto di grossa cilindrata, una "Harley Davidson", con la propria fidanzata, una forlivese di 27 anni residente a Parma, sulla "Cervese". All’altezza dell’incrocio semaforico a Castiglione di Cervia, si è scontrato per cause ancora in corso di accertamento da parte della Polizia Locale di Cervia con un’ambulanza della Croce GialloBlu che, provenendo da Cervia, stava svoltando a sinistra su via Salara verso Pisignano. L’impatto è stato fatale e il giovane è deceduto sul colpo. La compagna è rimasta gravemente ferita. Immediatamente soccorsa dal personale sanitario del 118, si trova ricoverata in prognosi riservata all'ospedale "Maurizio Bufalini" di Cesena.