Lutto nel mondo della sanità, addio all'ex primario Ariele Saragoni. Il ricordo del figlio Luca: "Era una persona molto generosa"

Lutto nel mondo della sanità romagnola. E' morto all'età di 82 anni Ariele Saragoni, ex primario del reparto di Anatomia, Istologia e Patologia dell’ospedale "Morgagni Pierantoni". "E' stato tra i primi primari più giovani - ricorda il figlio Luca, anche lui medico dell'Unità Operativa di Anatomia e Patologia del nosocomio mercuriale -. Aveva 39 anni ed era il 1977. La lunghissima carriera si è conclusa il 31 marzo del 2005 a 67 anni".

Dal giorno della pensione ha scelto di interrompere l'attività clinica e di consulenza, ma la passione per la medicina non si è mai spenta. "Scambiavamo opinioni ed idee anche negli ultimi giorni - confessa Luca Saragoni -. Non solo mi ha dato tanti consigli, ma mi ha trasmesso l'importanza dell'onestà intellettuale. Era una persona molto generosa, che ha fatto il suo mestiere secondo un'etica ben precisa. Ed io ho fatto tesoro dei suoi insegnamenti".

Ariele Saragoni, prosegue il figlio Luca, "si rammaricava dei tempi cambiati. Quando iniziò la sua carriera gli anni erano meno buii ed i primari avevano la possibilità di incidere nelle decisioni". Negli ultimi giorni vissuti in casa seguiva con attenzione l'evoluzione dell'emergenza sanitaria causato dal nuovo coronavirus: "Era affranto, perchè sapeva che non sarebbe stata una cosa breve. Si preoccupava per le persone impegnate in ospedale, per suo nipote Francesco e per la sua famiglia". Il cuore dell'82enne si è spento domenica mattina. L'ultimo saluto si svolgerà martedì, secondo le disposizioni ministeriali per contenere la diffusione del virus.

"Sentimenti di cordoglio e vicinanza ai familiari, ai colleghi e agli amici" sono stati espressi dal sindaco Gian Luca Zattini: "In questo triste momento ritengo doveroso ricordarne l’alta professionalità, il carattere deciso e il grande impegno profuso costantemente al servizio della comunità romagnola in campo medico e sanitario. Mi faccio interprete della stima e dell'affetto nei confronti del Dottor Ariele Saragoni rivolgendo un affettuoso abbraccio alla moglie Paola e al figlio Luca, autorevole medico patologo esperto mondiale di tumore allo stomaco".

Nella foto in basso Luca Saragoni

