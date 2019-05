Ma a chi piace Forlì? La simpatica vignetta di "Romagnoli, popolo eletto"

Come gli altri romagnoli vedono i forlivesi? E' proprio vero che la Forlì è la “cenerentola della Romagna”? A giocare simpaticamente sul luogo comune è la pagina Facebook umoristica “Romagnoli popolo eletto”, che ha realizzato una vignetta tutta romagnola prendendo a prestito i personaggi dei Simpson. A chi piace Forlì? E' la domanda su cui si scatenano più di 200 commenti e circa mille like. Una vignetta simpatica che con auto-ironia ripubblichiamo, specificando che a noi di ForlìToday piace eccome Forlì! Per commentare rimandiamo invece alla pagina Facebook di "Romagnoli, popolo eletto"