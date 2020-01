Macabra scoperta durante la passeggiata in spiaggia: rinvenuto un cadavere

Ancora un macabro ritrovamento nel ravennate, a pochi giorni dal cadavere rinvenuto nei pressi dei binari ferroviari tra Faenza e Castel Bolognese. Lunedì mattina, attorno alle 8, una persona che stava passeggiando sulla spiaggia di Milano Marittima giunta all'altezza di via Cadorna si è imbattuta nel cadavere di un uomo spiaggiato, un 78enne forlivese. Le ricerche erano partite la serata del 5 gennaio quando l'anziano aveva fatto perdere le sue tracce.

Immediatamente ha dato l'allarme al 118 e sul posto si sono precipitati anche Capitaneria di Porto e il nucleo operativo dei Carabinieri di Cervia-Milano Marittima, che hanno constatato il decesso dell'uomo e come il corpo non mostrasse segni di violenza. Il medico legale, intervenuto in seconda battuta, ha confermato l'esclusione di violenza da parte di terzi. L'ipotesi più accreditata dagli inquirenti, al momento, è che si sia trattato di un gesto volontario dell'anziano, deceduto per un probabile annegamento.

Foto Massimo Argnani