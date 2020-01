Madonna del Fuoco, prevista la chiusura di alcuni servizi Ausl

Martedì, in occasione della festa della Madonna del Fuoco, patrona di Forlì, gli uffici amministrativi Ausl che si trovano nel territorio del Comune di Forlì resteranno chiusi. Saranno chiusi anche gli sportelli unici dell'Anagrafe Sanitaria Cup di via Colombo e dell'ospedale di Forlì, il Centro prelievi di via Colombo e del Padiglione Vallisneri dell'Ospedale e tutti i servizi del Centro Socio Sanitario di via Cristoforo Colombo. Il Sert di via Orto del Fuoco rimarrà invece chiuso sia lunedi che martedì. Anche altri servizi Ausl dell'ambito forlivese avranno l’assetto delle giornate festive.