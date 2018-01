Madonna del Fuoco: un chilometro di lampadine illuminano il duomo

Come da tradizione, in occasione delle celebrazioni della Madonna del Fuoco, patrona di Forlì, il Duomo sarà illuminato a festa. L’allestimento, regalato anche quest’anno al Comune di Forlì da Hera Luce, ha previsto il montaggio di ben 1.000 metri di lampade a filamento, in grado di produrre complessivamente 16 Kw di potenza. Il montaggio è molto impegnativo, in quanto il chilometri di fili con le 5.000 lampadine devono essere collocati sulla cupola e sul campanile del Duomo: per questo è stata chiamata da Hera Luce la ditta specializzata di Macerata che, grazie ad un particolare corso di specializzazione sulle imbragature necessarie, dal 1993 è in grado di occuparsi dell’allestimento a Forlì, che rappresenta il suo ‘fiore all’occhiello’. Le luci saranno accese da lunedì fino a domenica prossima.