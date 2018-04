A Forlì la Madonna Pellegrina di Lourdes nel 160esimo dalle apparizioni

Grande mobilitazione anche a Forlì per l’arrivo della Madonna Pellegrina di Lourdes. La statua della Vergine, copia fedele dell’immagine collocata nella grotta dei Pirenei francesi, che 160 anni orsono fu teatro dell’apparizione alla pastorella Bernadette Soubirous, sarà a Bertinoro e Forlì, proveniente da Rimini, dal 3 al 9 maggio. Partita il 26 aprile scorso da Piacenza, il simulacro in poco più di un mese toccherà tutte le diocesi emiliano-romagnole in occasione della Peregrinatio promossa dalla Sezione regionale dell’Unione nazionale italiana trasporto ammalati a Lourdes e santuari internazionali (Unitalsi). Le prossime destinazioni saranno Sassuolo (13-16 maggio), Ravenna (16-18 maggio) e Bologna (18-20 maggio). Scopo dell'iniziativa è, come già avvenuto in passato, richiamare il messaggio che la Madonna lasciò alla giovane Bernadette Soubirous nelle apparizioni dall'11 febbraio al 16 luglio 1858.

Poche frasi che non aggiungono nulla al Vangelo, ma che mostrano una strada sicura per giungere a Dio: preghiera, penitenza, offerta della propria sofferenza per il bene del mondo e delle anime. Proprio Santa Bernadette, a cui la Signora disse “non prometto di farvi felice in questo mondo ma nell'altro”, è stata luminoso esempio di come l'esistenza umana, nonostante le tribolazioni e le infermità, possa trovare serenità nella fede e nella speranza che “tutto concorre al bene di coloro che amano Dio”.

Nella Diocesi di Forlì-Bertinoro, la madonnina ripeterà un canovaccio già visto dieci anni fa, in occasione del 150°. Prima tappa sarà alle 17.30 di giovedì, la Casa della Carità di Bertinoro, accolta dal parroco don Emanuele Lorusso. Gli approdi successivi, tutti forlivesi, saranno il Carcere mandamentale, la Cattedrale, l’ospedale “Morgagni-Pierantoni, il monastero delle Sorelle Povere di Santa Chiara (nella chiesetta interna intitolata a Santa Maria delle Grazie) e il Seminario vescovile, da cui ripartirà mercoledì 9 maggio per Mirandola.

Il momento clou della permanenza della Madonna Pellegrina di Lourdes a Forlì-Bertinoro, sarà l’arrivo nella Cattedrale di Forlì previsto per sabato 5 maggio, alle 17.30, accolta dal neo vescovo monsignor Livio Corazza, che celebrerà la messa prefestiva. Il presule friulano, entrato ufficialmente in Diocesi il 22 aprile scorso, presiederà la Messa solenne in omaggio della Vergine domenica 6 maggio, alle 18.30. Per l’occasione, l’Unitalsi organizzerà un trasporto ammalati. Per informazioni ci si può rivolgere alla sottosezione di Forlì di via Solferino, oppure telefonare allo 0543.32606. Sulla scia spirituale lasciata dalla “peregrinatio”, la stessa Unitalsi organizza il primo pellegrinaggio del 2018 al santuario di Lourdes dal 13 al 18 maggio prossimi.