Madonna Pellegrina di Lourdes: in centinaia in Duomo per la messa col vescovo

Centinaia di fedeli hanno partecipato domenica pomeriggio alla messa celebrata dal vescovo Livio Corazza in Cattedrale per la Madonna Pellegrina di Lourdes. Per l’occasione, l’Unitalsi ha organizzato un trasporto ammalati. Per informazioni ci si può rivolgere alla sottosezione di Forlì di via Solferino, oppure telefonare allo 0543.32606. Sulla scia spirituale lasciata dalla “peregrinatio”, la stessa Unitalsi organizza il primo pellegrinaggio del 2018 al santuario di Lourdes dal 13 al 18 maggio prossimi. La Madonna Pellegrina di Lourdes lunedì sarà alla chiesa di San Nicolò a Meldola per poi proseguire il suo viaggio martedì all'ospedale Morgagni-Pierantoni.

Scopo dell'iniziativa è, come già avvenuto in passato, richiamare il messaggio che la Madonna lasciò alla giovane Bernadette Soubirous nelle apparizioni dall'11 febbraio al 16 luglio 1858. Poche frasi che non aggiungono nulla al Vangelo, ma che mostrano una strada sicura per giungere a Dio: preghiera, penitenza, offerta della propria sofferenza per il bene del mondo e delle anime. Proprio Santa Bernadette, a cui la Signora disse “non prometto di farvi felice in questo mondo ma nell'altro”, è stata luminoso esempio di come l'esistenza umana, nonostante le tribolazioni e le infermità, possa trovare serenità nella fede e nella speranza che “tutto concorre al bene di coloro che amano Dio”.

LA MESSA IN DUOMO: IL VIDEO