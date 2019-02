Aggredita verbalmente dal genitore mentre consegna la pagella, la maestra sporge denuncia

E' stata presentata formale denuncia alla Procura della Repubblica di Forlì da parte dell'insegnante che si è vista aggredire verbalmente da un genitore all'atto di consegna di una pagella. Il caso, già segnalato sabato dal sindacato Uil, che tutela l'insegnante, approda quindi in una sede formale, con la richiesta di punire i responsabili, secondo quanto riporta l'agenzia Ansa, che cita come fonte il sindacato stesso.

La donna si era rivolta al sindacato Uil Scuola Rua di Forlì per segnalare quanto accaduto in una scuola elementare di Forlì dove, la scorsa settimana, è stata vittima di una vera e propria aggressione verbale da parte di un genitore, avvenuta al momento della consegna delle pagelle. "Il genitore - raccontano dalla Uil Scuola di Forlì - ha inveito contro la maestra, apostrofandola con parole lesive della dignità professionale a avanzando generiche minacce su come avrebbe potuto interessare politici e reti televisive" per fare emergere il fatto all'opinione pubblica. Il genitore protestava, secondo la nota della Uil, "sul metodo di insegnamento e sugli inviti che la maestra faceva al bambino a studiare di più, elementi sui quali invece poteva forse chiedere consigli didattici ed educativi".

L'aggressione è stata così pesante, con l'insegnante offesa nell'intimo dalle parole, che la donna è stata colta da una forte crisi d'ansia ed è dovuta ricorrere anche alle cure del Pronto Soccorso, che le ha diagnosticato una forte crisi emotiva con stato ansioso. "Urla e minacce - dicono dalla UIL - sono diseducative, a prescindere dal merito e chi le subisce è vittima, mentre chi non le contrasta categoricamente è complice".