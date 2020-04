"Galeotto fu il coronavirus": una maestra youtuber per i bimbi dell'asilo

Un canale youtube per i bimbi di maestra Erika. Un'idea che in pochi giorni ha portato questa maestra d'asilo a ottenere circa 15.000 visualizzazioni complessive, un vero successo considerando la quantità di risorse che sono già presenti online. La maestra Erika, un'insegnante della scuola dell’infanzia Aeroplano di Forlì, si riscopre così "youtuber": fa partire la registrazione e legge ad alta voce storie per i più piccini, insegna loro a pitturare con le bolle di sapone, e suggerisce ai genitori come intrattenere i propri figli in queste lunghe giornate in cui sono costretti a casa. Tramite il suo canale youtube (intitolato "Maestra Erika") può stare vicina ai "suoi" bimbi e intrattenerli, aiutando anche i genitori suggerendo loro attività giocose e divertenti per i più piccoli.

Restare in contatto ai tempi del coronavirus è difficile, ma in queste ultime settimane tutti noi abbiamo scoperto quanto siano preziosi i nostri smartphone per ritrovare le persone care da cui per colpa dell'emergenza siamo separati. La voce nota della maestra che racconta storie può così cullare i bambini che, per qualche minuto, ritrovano il calore di una figura di riferimento di cui tutti loro sentono una grande nostalgia, scoprendo così che il magico potere della tecnologia di unire e farci sentire più vicini.