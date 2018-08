Mafia, il sottosegretario alla Giustizia Morrone a Palermo per ricordare 'Maresciallo eroe' Di Bona

Il sottosegretario alla Giustizia, Jacopo Marrone, ha partecipato martedì a Palermo alla cerimonia di piantumazione dell’albero in memoria del Maresciallo della Polizia penitenziaria Calogero Di Bona, ucciso dalla mafia il 28 agosto 1979. Morrone ha voluto così "testimoniare ai suoi familiari e all’intero Corpo della Polizia Penitenziaria la vicinanza del Governo". L'incontro si è svolto nel Giardino della Memoria, un sito confiscato alla mafia e gestito da Unci e da Amn.

”Una perdita ingiusta di un uomo coraggioso - ha sottolineato Morrone -, moralmente ed eticamente esemplare. Con fermezza, nel suo ruolo di vice comandante del carcere dell'Ucciardone, il 'Maresciallo eroe' ha tentato di contrastare le posizioni di privilegio instauratesi tra i detenuti, nomi eccellenti della criminalità organizzata, e che per questo è stato ucciso. La comunità nazionale non deve perdere la Memoria dei tanti martiri innocenti, vittime dalla criminalità organizzata. Sono loro che ci ammoniscono a non accontentarci di verità consolidate e preconfezionate, ma ad approfondire e a cercare di capire i fatti".

"Credo – ha concluso Morrone, prima della sua visita istituzionale al carcere dell’Ucciardone intitolato al Maresciallo Di Bona e alla Casa circondariale 'Pagliarelli' - che trasversalmente tutta la collettività ci rivolga una richiesta pressante di legalità e di giustizia. Non c’è dubbio che la battaglia contro tutte le mafie e la criminalità organizzata, e in particolare contro quel sistema mafioso che si è diffuso a macchia d’olio, debba appartenere a tutti noi e non solo a quei segmenti della società che si presentano come unici depositari della lotta alla criminalità mafiosa per una presunta, autocertificata, superiorità morale”.