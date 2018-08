Maiali feriti e maltrattati, denunciato veterinario. L'accusa: "Castrati senza anestesia"

Sequestri e denunce in Romagna per maltrattamenti di animali. Nel corso di controlli svolti in due allevamenti suinicoli della valle del Bidente, svolti da personale della Stazione Carabinieri Forestale di Santa Sofia, assieme al Servizio Veterinario dell'Ausl della Romagna, sono emerse numerose presunte violazioni alle normative inerenti il benessere dei suini e la gestione dei reflui zootecnici.

Nello specifico gli accertamenti hanno evidenziato l'assenza di acqua continuamente a disposizione dei suini, densità eccessiva di animali in alcuni box, animali feriti tenuti in box insieme ad animali sani, irregolarità nella tenuta dei registri di allevamento, vasche per la raccolta dei reflui sprovviste dei requisiti di legge. A seguito del controllo di alcuni suini maschi adulti che presentavano ferite sul posteriore ed evidenti gonfiori, è emerso che gli stessi erano stati sottoposti a castrazione chirurgica senza trattamento anestetico con notevoli sofferenze inflitte agli animali.

Al termine dei controlli gli animali sono stati sottoposti a sequestro penale ed un Veterinario operante responsabile del benessere degli animali in allevamento è stato deferito alla Procura per l'ipotesi di maltrattamento di animali. Altri soggetti sono sottoposti ad indagini. Sono inoltre state elevate sanzioni amministrative per circa 16mila euro. Sono state infine eseguite anche alcune perquisizioni in allevamenti e studi veterinari disposte dalla Procura della Repubblica di Forlì, le cui attività sono coordinate dal sostituto procuratore Filippo Santangelo.