"Maker Racing Series - Electric", le scuole si sfidano con i modellini elettrici: trionfa il Marconi

La Fiera dell'Elettronica di Forlì ha ospitato lo scorso weekend le gare del secondo campionato italiano "Maker Racing Series – Electric", un vero e proprio Grand-Prix tra modellini di macchine elettriche sviluppate dagli studenti delle scuole superiori di tutta Italia. Il progetto nasce da un'idea della Associazione Aifa, nata e fondata a Forlì da Francesco Troianiello quando ancora era studente del Liceo Scientifico, con l'obiettivo di sensibilizzare gli studenti delle scuole superiori sul tema della mobilità sostenibile, avvicinarli all’informatica in modo innovativo e promuovere l’incontro/confronto tra più scuole, anche con ambiti d’insegnamento diversi. Quest'anno hanno partecipato tre scuole: l'Istituto Tecnico Industriale Marconi di Forlì (Itis Marconi Corse) , il Liceo Scientifico di Forlì (The Blank’s) e l'Itt Fermi di Mantova (Automation Fermi).

Gli studenti di ogni scuola sono organizzati come un vero team di Formula E, ciascuno con meccanici, ingegneri e due piloti. Le vetture sono interamente progettate, sviluppate e realizzate dagli studenti utilizzando la stampa 3d, e monitorate da remoto grazie all’elettronica Open-Source, sempre con programmi sviluppati dagli studenti. Il progetto permette lo sviluppo di competenze disciplinari diverse e durante le gare diventano importanti le competenze trasversali come il project management, il team work e il problem solving. Gli studenti imparano inoltre a collaborare con le molte aziende che hanno contribuito al successo dell'iniziativa, fornendo materiali o tecnologie (stampanti 3d, componentistica elettronica): I Righetti for Makers, azienda specializzata nella stampa 3d, Italproget s.r.l., azienda metalmeccanica, e SM Studio di progettazione e Warrant Hub.

Le due giornate alla Fiera si sono concluse con la vittoria del titolo piloti da parte di Lorenzo Pompignoli (Itis Marconi Corse), progettista meccanico e pilota del team “Itt Marconi Forlì”, scuola che ha anche vinto il titolo Costruttori. Inoltre sono stati assegnati i premi per il Pit Stop più veloce (7 secoli) e per lo stile mantenuto nelle due giornate ai ragazzi dell’ITT Fermi di Mantova (Automation Fermi). Ottime invece la prestazioni dei ragazzi del Liceo (The Blank's sempre a podio in ogni gara mantenendo una costanza perfetta. Con questo evento si è conclusa la seconda stagione del campionato e si sta già preparando la terza, per la quale sono già aperte le iscrizioni tramite il sito dell'Aifa, www.makersracingseries.it.

Il professor Rondoni, che ha seguito lo sviluppo del progetto delle macchine del team vincitore, ha evidenziato la valenza fortemente formativa e innovativa del progetto, non solo per le competenze specifiche tecnologiche necessarie, ma soprattutto per il fatto che mette in comunicazione ambiti tra loro molto diversi (meccanico, elettronico, informatico), come sempre più avviene nel mondo del lavoro reale. Per questo gli studenti hanno l'opportunità di imparare sul campo un'attitudine al lavoro in squadra e all'affrontare le difficoltà e gli imprevisti che difficilmente possono acquisire a scuola. Il prossimo anno l'associazione Aifa ha anche in preparazione la fase Alfa del progetto Mkrs – Intelligence, cioè una competizione di auto autonome basate sull'Intelligenza Artificiale, che affiancherà la più tradizionale Formula E, con l’obbiettivo di unire all’Intelligenza Artificiale l’intelligenza dei ragazzi per creare un duo vincente.

CLASSIFICHE FINALI COSTRUTTORI

ITIS MARCONI CORSE 159 PUNTI

AUTOMATION FERMI - 148 PUNTI

THE BLANK’S - 137 PUNTI PILOTI

POMPIGNOLI (MARCONI) - 99 PUNTI

RICEPUTI (LICEO) - 80 PUNTI

SAVASI (FERMI) - 75 PUNTI STILE

AUTOMATION FERMI - 40 PUNTI

THE BLANK’S - 30 PUNTI

ITIS MARCONI CORSE - 24 PUNTI PIT STOP

AUTOMATION FERMI - 7 SECONDI

THE BLANK’S - 10 SECONDI

ITIS MARCONI CORSE - 20 SECONDI

RECORD DELLA PISTA 14.51 SECONDI SAVASI (AUTOMATION FERMI)