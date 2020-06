Makerdojo Summer Camp: una settimana all’insegna di creatività, tecnologia e divertimento

Coding, robotica e making per supportare ragazzi e ragazze nella loro crescita grazie alla partecipazione a esperienze attive e creative al mondo del digitale. Insieme a Makerdojo, il Laboratorio Aperto di Forlì promuove un campo estivo per ragazzi e ragazze da 8 a 17 anni. L’offerta si articola in laboratori diurni, con 30 ore di laboratorio settimanale e attività ricreative.

Un percorso breve destinato ai giovani per entrare in contatto con ambienti sperimentali, caratterizzati da tecnologie all’avanguardia e ambienti di eccellenza, così da imparare facendo. Un’esperienza educativa appassionante di una settimana all’insegna della creatività, della tecnologia e tanto divertimento.

Sono previsti tre percorsi diversi, suddivisi per fasce d'età in cui bambini e ragazzi esplorano giorno dopo giorno avventure multitecnologiche, tra Minecraft, Tinkercad, Scratch, Ozobot, Lego We.Do, Makey Makey e Microbit. Una ampia scelta tra robotica, elettronica creativa e videogames. Per i ragazzi più grandi anche la possibilità di approfondire competenze specifiche ed evolute.

È prevista l’attivazione di una borsa di studio a settimana, per una ragazza o un ragazzo attraverso codici sconto alla rete dei partner. I codici sconti saranno assegnati secondo data ed orario di richiesta e fino ad esaurimento.

I Laboratori Diurni hanno un costo di € 475,00 con uno “sconto fratelli” del 30% sul secondo iscritto.

Informazioni e iscrizioni: www.makerdojo.it; info@makerdojo.it o 327.3210280