Malagò e il presidente della Federazione Mondiale di Ginnastica a Forlì per omaggiare Bruno Grandi

Erano presenti i più alti livelli della dirigenza sportiva italiana e internazionale, domenica, presso il Salone Comunale di Forlì per omaggiare Bruno Grandi. Un commosso abbraccio ai familiari è arrivato dal Sindaco Gian Luca Zattini, dal Vicesindaco Daniele Mezzacapo. Giunti per l'occasione anche Morinari Watanabe, presidente della Federazione Mondiale Ginnastica, Giovanni Malagò, presidente del CONI, Gherardo Tecchi, presidente della Federazione Italiana Ginnastica, Franco Carraro e Mario Pescante già presidenti del CONI e tanti altri. Rappresentate anche tutte le Società sportive forlivesi.

Lunedì 16 settembre alle ore 13.30 si svolgerà l'ultimo saluto nel Salone Comunale per proseguire con il corteo funebre che raggiungerà la Parrocchia di San Giovanni Evangelista in Via Angeloni. Qui si celebrerà il rito funebre a partire dalle ore 14.30.