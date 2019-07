Malore in piscina, paura per una 12enne in vacanza in Carnia

Disavventura per una ragazzina forlivese. E' stato un intervento provvidenziale quello di un bagnino e del medico del villaggio Bella Italia Dolomiti, a Piani di Luzza, nel comune di Forni Avoltri, in provincia di Udine, mercoledì mattina intorno alle 10.45. Una ragazzina di 12 anni, in vacanza in Carnia con un gruppo parrocchiale romagnolo, ha accusato un malore all’uscita dalla piscina della struttura turistica, e appena fuori a bordo vasca è svenuta. Immediata la chiamata al numero di emergenza 112 che ha inviato sul posto una ambulanza e l’elisoccorso. La 12enne rianimata sul posto dal bagnino e dal medico è stata quindi poi intubata, stabilizzata e portata in volo, in codice rosso, al Santa Maria della Misericordia di Udine. Le sue condizioni sono migliorate nel pomeriggio. E' fuori pericolo di vita.