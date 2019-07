Maltempo, Confagricoltura: "Stagione critica, ora è il momento della conta dei danni"

Le condizioni meteo degli ultimi giorni e in particolare la grandine nel cesenate e nel riminese hanno messo in seria difficoltà diverse aziende del territorio.

Per Carlo Carli, Presidente di Confagricoltura di Forlì-Cesena e di Rimini “La situazione ora è sotto controllo, ma certo le condizioni meteo di queste ultime ore hanno messo in difficoltà molte realtà nostre associate. I nostri uffici sono al lavoro per stimare i danni, sia nel cesenate, dove la grandinata è stata molto potente, sia nel riminese, dove sono state colpite alcune aziende. Quando è molto caldo e così afoso in effetti, si possono verificare alcuni casi di grandine. Quello di questi giorni è stato un fenomeno molto intenso con ghiaccio grande come palline da tennis”.

“Ora – prosegue il Presidente Carlo Carli - sono tutti al lavoro per ripristinare le aziende, ma anche per valutare i danni subiti, in una stagione che evidenzia criticità per tutta la frutta estiva, con crisi dei prezzi per albicocche, pesche, susine. Ma è il nostro lavoro, siamo abituati alle emergenze. Chi lavora senza un tetto sulla testa mette in conto anche eventi climatici avversi. Lo fa con alcuni strumenti, uno di questi sono le assicurazioni. Il cambio climatico è oggettivo, lo vediamo con i nostri occhi, anche in queste ore e certo assicurarsi diventa sempre più fondamentale per chi lavora in campagna”.

In attesa di avere una stima chiara dei danni, Alberto Mazzoni, vicepresidente di Confagricoltura Forlì-Cesena e di Rimini e vicepresidente di Condifesa sottolinea: “Il previsto ed annunciato peggioramento ha interessato le provincie di Forlì-Cesena e Rimini dalle ore 16 di martedì, con una serie di fronti temporaleschi che hanno portato grandine di piccole-medie dimensioni e violente raffiche di vento. Le zone da Castrocaro Terme e Terra del Sole a Meldola fino a Sogliano al Rubicone, ma anche le pianure a nord di Forli, Cesena Sud-Est, Gambettola, Bellaria, Sant’Arcangelo di Romagna, Rimini e Coriano sono state colpite. Il vento ha segnato le maggiori raffiche a Est della provincia di Forlì-Cesena e su tutto il territorio riminese con velocità di raffiche fino ad 82 km\h al confine con la provincia di PU nel comune di Gradara. Stiamo ancora ricevendo segnalazione di danni alle culture assicurate”.