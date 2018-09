Maltempo di quest'inverno, avviso del Comune per la conta dei danni

Il Comune di Forlì ha emanato un avviso pubblico finalizzato alla ricognizione dei danni al patrimonio edilizio privato, beni mobili e beni mobili registrati, attività economiche e produttive, attività agricole e agroindustriali, causati dalle avversità atmosferiche avvenute dal 2 febbraio al 19 marzo 2018 nel territorio forlivese.

Il Consiglio dei Ministri, in data 26 aprile 2018, ha dichiarato lo stato di emergenza in conseguenza delle ripetute e persistenti attività atmosferiche che hanno colpito alcune aree del territorio della regione Emilia Romagna nel periodo dal 2 febbraio al 19 marzo 2018. Conseguentemente, il Capo Dipartimento della Protezione Civile, d’intesa con la Regione Emilia-Romagna, ha emanato un'ordinanza, in data 19 luglio 2018. La ricognizione del fabbisogno finanziario per i danni sul patrimonio edilizio privato, beni mobili e immobili, le attività economiche e produttive, agricole e agroindustriali, è svolta dalle Amministrazioni comunali.

Pertanto i soggetti interessati devono presentare al Comune di Forlì, Ufficio Protocollo, entro il termine perentorio del 24 settembre 2018, le seguenti schede compilate e sottoscritte, a seconda della tipologia di danno. La ricognizione dei danni non costituisce riconoscimento automatico dei finanziamenti.