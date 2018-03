Maltempo e trasporti, Trenitalia rimborsa i biglietti dei regionali

Trenitalia rimborsa i biglietti regionali non utilizzati causa neve e maltempo. In particolare per l'Emilia-Romagna i viaggiatori che non hanno potuto utilizzare i biglietti nelle giornate tra il primo e il 3 marzo, potranno presentare la richiesta di rimborso entro domenica. La società ha infatti disposto il rimborso integrale per tutti i biglietti di corsa semplice regionali non utilizzati, che hanno come origine e/o destinazione una delle stazioni di Emilia Romagna, Veneto, Liguria e Toscana. I viaggiatori potranno presentare la richiesta presso le biglietterie e le agenzie di viaggio che hanno emesso il biglietto oppure scrivere alla Direzione Regionale di riferimento allegando il biglietto originale (tagliando cartaceo o stampa del Pdf se si tratta di un biglietto elettronico). I contatti delle Direzioni Regionali sono consultabili sul sito Trenitalia all'interno della sezione Trasporto regionale



