Meteo, pioggia battente e fiumi sotto osservazione: Montone ostruito dai rami

Pioggia battente su tutto il Forlivese e i fiumi finiscono sotto osservazione. La Protezione Civile dell'Emilia Romagna ha diramato una nuova allerta "gialla" per criticità idraulica e idrogeologica. Domenica si sono verificate precipitazioni più intense a ridosso del crinale appenninico tosco-romagnolo (con i pluviometri che hanno registrato valori tra 25 e 30 millimetri) e nel contempo anche un parziale scioglimento del manto nevoso a quote collinari. Questo ha determinato repentini aumenti del ilvelli idrometrici delle sezioni montane dei bacini romagnoli, che localmente potranno risultare prossimi alla soglia 2; mentre il deflusso nelle sezioni vallive è previsto mantenersi intorno alla soglia 1.

Per lunedì la previsione di "criticità idraulica" gialla è da riferirsi alla prima parte della giornata, a causa della propagazione dei colmi di piena nelle sezioni vallive dei bacini romagnoli. I Vigili del Fuoco di Forlì e il personale della Protezione Civile hanno monitorato il livello del Montone in particolare nell'area a ridosso del Parco Urbano. La presenza dei rami ha ostruito il corso d'acqua, creando un effetto diga. In serata il Montone è salito a 2,94 metri, al di sotto comunque della soglia 1. In crescita anche il Ronco, col livello a 2,57 metri. Lunedì è previsto un miglioramento delle condizioni atmosferiche, con nuove piogge attese da martedì sera. L'instabilità continuerà per il resto della settimana per la presenza di un minimo depressionario sul bacino del Mediterraneo.