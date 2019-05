Maltempo, frane e smottamenti sulle strade provinciali: problemi a Civorio e Ridracoli

I problemi con i fiumi in piena non sono solo nei capoluoghi ma anche più a monte. Nella zona di Ranchio - Civorio, infatti, il fiume non scarica e un tratto di sede stradale è stato completamente sommerso da acqua. "In tarda mattinata abbiamo chiuso la provinciale 95 Ranchio-Civorio - spiega il dottor Stefano Rastelli, dirigente dell'ufficio strade della Provincia di Forlì-Cesena - perché era impraticabile, come è stata chiusa anche Sp 137 quella che da Bagno va a Verghereto, ma questa volta è a causa di un'importante frana che si è riversata sulla sede stradale. Attualmente l’unico collegamento possibile tra Bagno e Verghereto è l'E45". Un'altra piccola frana riguarda la frazione La Strada, sempre a Verghereto per la quale sembra che il sindaco stia decidendo di far evacuare alcune abitazioni a ridosso della strada.

"Ovviamente tutto il territorio è sotto il massimo controllo e ci sono alcune frane in movimento ma che non hanno ancora creato problemi - spiega ancora Rastelli - Abbiamo riaperto la Sp30 di Sogliano perché la frana è stata contenuta e arginata e poi qua e là c'è qualche restringimento di carreggiata". Nel Forlivese la situazione è sotto controllo. Attualmente c'è una frana in movimento, continuamente monitorata, sulla Sp 112, la provinciale

che va alla Diga di Ridracoli ma la strada è ancora percorribile.