Maltempo, imbiancato l'entroterra. Sul Muraglione altri dieci centimetri di neve

Con l'abbassamento delle temperature, la neve è tornata ad imbiancare l'entroterra forlivese oltre i 500 metri. Lungo la Statale 67 Tosco-Romagnola i fiocchi hanno imbiancato il tratto tra San Benedetto in Alpe e il Passo del Muraglione. Qui lo spessore ha raggiunto circa 10 centimetri. La Polizia Stradale di Forlì, distaccamento di Rocca San Casciano, ha effettuato specifici pattugliamenti, soccorrendo due conducenti in difficoltà.

Il maltempo ha innescato una piccola frana lungo la Provinciale 129 Monte Chioda, a quattro chilometri dall'abitato di Rocca. Sul posto è intervenuto il personale della Provincia, allertato dalla PolStrada di Rocca, per togliere il pietrame caduto in direzione Modigliana. Imbiancata anche la diga di Ridracoli, dove prosegue la seconda tracimazione della stagione, mentre in Campigna il manto bianco è tornato sopra il metro (106 centimetri) dopo i 15 centimetri caduti nellla nottata tra domenica e lunedì.

L'EVOLUZIONE METEO - La persistenza sul bacino del mediterraneo di un minimo depressionario sarà responsabile di condizioni meteo a tratti perturbate anche sulla Romagna. Sono attese per la settimana precipitazioni che, interesseranno in modo discontinuo, gran parte del territorio, con fenomeni nevosi sulla dorsale appenninica. Le temperature sono attese in diminuzione.