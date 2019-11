Maltempo, oltre 70 millimetri a Santa Sofia: una frana sfiora una casa

Piogge copiose e frane sparse nella vallata del Bidente. Il sindaco di Santa Sofia aggiorna sulla situazione meteo nel territorio: "Le previsioni meteo e l'allerta arancione emessa dalla protezione civile sono state confermate dai fatti. Tra sabato pomeriggio e domenica tanta pioggia è caduta (fino a 70 millimetri) nel nostro territorio comunale. Alle ore 8 è stata superata soglia 2 idrometro Santa Sofia, col bidente che ha registrato un livello di 1,57 metri". Prosegue il primo cittadino: "Sono poche le segnalazioni che sono state prontamente prese in esame con il coinvolgimento degli enti competenti (in località Cabelli una frana sul torrente ha deviato leggermente il corso dell'acqua sfiorando un'abitazione privata e sono sul posto personale del Comune di Santa Sofia, Provincia e Regione). Ora siamo in una fase e attenuazione ma rimane il monitoraggio continuo"