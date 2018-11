Maltempo, problemi alla circolazione: crollano massi sulla statale del Muraglione

Le piogge consistenti creano smottamenti anche sull'Appennino forlivese. Lunedì mattina intorno alle 10.10 circa un movimento franoso si è staccato dalla parete rocciosa, a Bocconi, nel comune di Portico, esattamente al km 152+100 della strada statale del Muraglione, cadendo sulla sede stradale nei pressi di edifici e facendo un buco strada. Un automobilista in lontananza ha visto la caduta dei blocchi rocciosi e si è arrestato per tempo. Sul posto si è portato personale di Anas, vigili del fuoco, soccorso alpino e Polizia Stradale di Forlì, distaccamento di Rocca San Casciano. E' stato istituito in quel punto un senso unico alternato.